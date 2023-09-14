Структура Газпромбанка намерена выкупить ТЦ «Мега»
Сеть ТЦ «Мега», принадлежащая шведской корпорации Ingka Centres, может приобрести структура Газпромбанка. Об этом сообщило издание «Коммерсантъ» со ссылкой на источнике на рынке недвижимости.
Отмечается, что потенциальной покупатель уже владеет объектами коммерческой недвижимости, также у него сохранились способы расчетов с иностранными контрагентами. Структуре придется заполнять площади, простаивающие после ухода IKEA, и повышать трафик. Общая площадь приобретаемых ТЦ «Мега» составляет 2,3 млн квадратных метров.
По мнению экспертов, оценочная стоимость активов составляет $2,85 млрд. По мнению собеседников агентства, стороны уже могли прийти к определенным договоренностям.
В самой шведской корпорации заявили, что Ingka Centres рассматривает различные варианты дальнейшей судьбы ТЦ «Мега» в России. По их словам, это комплексный процесс, на который необходимо время. Газпромбанк в свою очередь воздержался от комментария.
Ранее компания Ingka Centres подтвердила продажу своего проекта, офисного комплекса «Химки бизнес-парк». Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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