Структура Газпромбанка намерена выкупить ТЦ «Мега»

Сеть ТЦ «Мега», принадлежащая шведской корпорации Ingka Centres, может приобрести структура Газпромбанка. Об этом сообщило издание «Коммерсантъ» со ссылкой на источнике на рынке недвижимости.

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Отмечается, что потенциальной покупатель уже владеет объектами коммерческой недвижимости, также у него сохранились способы расчетов с иностранными контрагентами. Структуре придется заполнять площади, простаивающие после ухода IKEA, и повышать трафик. Общая площадь приобретаемых ТЦ «Мега» составляет 2,3 млн квадратных метров.

По мнению экспертов, оценочная стоимость активов составляет $2,85 млрд. По мнению собеседников агентства, стороны уже могли прийти к определенным договоренностям.

В самой шведской корпорации заявили, что Ingka Centres рассматривает различные варианты дальнейшей судьбы ТЦ «Мега» в России. По их словам, это комплексный процесс, на который необходимо время. Газпромбанк в свою очередь воздержался от комментария.

Ранее компания Ingka Centres подтвердила продажу своего проекта, офисного комплекса «Химки бизнес-парк». Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Филиппов
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