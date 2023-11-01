«Газпром» и Узбекистан подписали меморандум о сотрудничестве в энергетике

«Стороны намерены развивать взаимодействие в сфере поставок и транспортировки газа, а также в области геологоразведки и добычи углеводородов», — указали в «Газпроме».

Документ был подписан во время рабочей встречи главы компании Алексея Миллера и министра энергетики республики Журабека Мирзамахмудова. В ходе переговоров обсуждались в том числе поставки газа из РФ в Узбекистан через Казахстан, которые стартовали в октябре.

На минувшей неделе «Газпром» и азербайджанская компания SOCAR обсудили сотрудничество в газовой сфере, напоминает RT.

