«Газпром» и Узбекистан подписали меморандум о сотрудничестве в энергетике

Компания «Газпром» подписала Стратегический меморандум о сотрудничестве в энергетическом комплексе с правительством Узбекистана. Об этом сообщили в пресс-службе концерна.

«Газпром» возобновил поставки в Китай по газопроводу «Сила Сибири»

«Стороны намерены развивать взаимодействие в сфере поставок и транспортировки газа, а также в области геологоразведки и добычи углеводородов», — указали в «Газпроме».

Документ был подписан во время рабочей встречи главы компании Алексея Миллера и министра энергетики республики Журабека Мирзамахмудова. В ходе переговоров обсуждались в том числе поставки газа из РФ в Узбекистан через Казахстан, которые стартовали в октябре.

На минувшей неделе «Газпром» и азербайджанская компания SOCAR обсудили сотрудничество в газовой сфере, напоминает RT.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Илья Питалев
ТЕГИ:ЭнергетикаУзбекистанГазпром

Горячие новости

Все новости

партнеры