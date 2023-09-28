«Газпром» возобновил поставки в Китай по газопроводу «Сила Сибири»
Специалисты завершили плановые профилактические работы на магистральном газопроводе «Сила Сибири», поставки газа в Китай возобновились. Об этом в своем Telegram-канале сообщил «Газпром».
Поставка топлива была приостановлена с 21 по 27 сентября в связи с тем, что дважды в год проходит профилактика оборудования и систем газопровода по договоренности «Газпрома» и китайской корпорации CNPC.
Ранее президент России Владимир Путин в ходе Восточного экономического форума указал на необходимость связать газопроводы «Сила Сибири» и Сахалин-Хабаровск-Владивосток. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru