Суд в Москве признал законным решение ФАС оштрафовать Google на 2 млрд рублей

Корпорации Google отказано в иске с требованием отмены штрафа в 2 млрд рублей, который возложила Федеральная антимонопольная служба РФ, сообщает ТАСС.

Google выплатит около 400 млн долларов из‑за отслеживания местоположения пользователей без разрешения

Такое решение принял Арбитражный суд Москвы. ФАС назначила Google штраф за необъективные правила блокировки российских YouTube-каналов. Компании полностью отказано в иске.

Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», компания Google LLC и ее информационные ресурсы ранее неоднократно привлекались к административной ответственности за нарушение российского законодательства в части неудаления запрещенной информации. За это Google LLC оштрафована на общую сумму более 68 млн рублей.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
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