Суд в Москве признал законным решение ФАС оштрафовать Google на 2 млрд рублей

Такое решение принял Арбитражный суд Москвы. ФАС назначила Google штраф за необъективные правила блокировки российских YouTube-каналов. Компании полностью отказано в иске.

Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», компания Google LLC и ее информационные ресурсы ранее неоднократно привлекались к административной ответственности за нарушение российского законодательства в части неудаления запрещенной информации. За это Google LLC оштрафована на общую сумму более 68 млн рублей.

