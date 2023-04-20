Французский логист CMA CGM продал свой актив в России за €1

Вторая половина компании принадлежала бывшему топ-менеджеру РЖД Александру Кахидзе. С 12 апреля он консолидировал все 100% предприятия.

«Сделка была проведена по цене €1, но с опционом на возврат партнера в бизнес в дальнейшем», — сообщил Кахидзе в беседе с РБК.

Владелец «Логопера» указал, что СMA СGM внесла «неоценимый вклад» в развитие компании, оператор наладил сотрудничество с новыми клиентами, предложив им привлекательный сервис для международных перевозок.

Как отметил гендиректор «INFOLine-Аналитики» Михаил Бурмистров, сделка за 1 евро — плата за возможность быстро выйти из российского актива, CMA CGM не смогла бы получить значимую сумму за долю в текущих условиях.

По словам Кахидзе, «Логоперу» предстоит увеличить объемы парка контейнеров и флота в оперировании, развить регулярные сервисов на базе десяти терминально-логистических центров.

