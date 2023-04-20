Французский логист CMA CGM продал свой актив в России за €1
Французская CMA CGM Group, одна из крупнейших транспортно-логистических компаний мира, продала 50% контейнерного оператора «Логопер». Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные ЕГРЮЛ.
Вторая половина компании принадлежала бывшему топ-менеджеру РЖД Александру Кахидзе. С 12 апреля он консолидировал все 100% предприятия.
«Сделка была проведена по цене €1, но с опционом на возврат партнера в бизнес в дальнейшем», — сообщил Кахидзе в беседе с РБК.
Владелец «Логопера» указал, что СMA СGM внесла «неоценимый вклад» в развитие компании, оператор наладил сотрудничество с новыми клиентами, предложив им привлекательный сервис для международных перевозок.
Как отметил гендиректор «INFOLine-Аналитики» Михаил Бурмистров, сделка за 1 евро — плата за возможность быстро выйти из российского актива, CMA CGM не смогла бы получить значимую сумму за долю в текущих условиях.
По словам Кахидзе, «Логоперу» предстоит увеличить объемы парка контейнеров и флота в оперировании, развить регулярные сервисов на базе десяти терминально-логистических центров.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru