Театр им. Гоголя отметит 100-летие спектаклем-концертом

Московский драматический театр имени Н.В. Гоголя 24 апреля отмечает 100-летний юбилей, сообщает сайт учреждения.

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Он был основан в 1925 году решением ЦК профсоюза железнодорожников и получил название Передвижного театра драмы и комедии, которое затем несколько раз менялось.

В честь юбилея пройдет спектакль-концерт «Век на сцене. Перезагрузка», который поставил худрук театра Антон Яковлев. Он объединил музыкальные и драматические номера из репертуара Театра Гоголя в разные годы.

Ранее стало известно, что поход в театр возглавил рейтинг популярных видов культурного досуга у россиян, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: teatrgogolya.ru
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