Театр им. Гоголя отметит 100-летие спектаклем-концертом

Он был основан в 1925 году решением ЦК профсоюза железнодорожников и получил название Передвижного театра драмы и комедии, которое затем несколько раз менялось.

В честь юбилея пройдет спектакль-концерт «Век на сцене. Перезагрузка», который поставил худрук театра Антон Яковлев. Он объединил музыкальные и драматические номера из репертуара Театра Гоголя в разные годы.

Ранее стало известно, что поход в театр возглавил рейтинг популярных видов культурного досуга у россиян, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

