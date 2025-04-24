«Дубайский шоколад» попросили проверить на качество

Причиной для обращения стал тот факт, что шоколад с начинкой из восточных сладостей, который продается в российских магазинах, сильно отличается от оригинала по стоимости и качеству. По словам Павлова, цена на маркетплейсах может составлять всего лишь 199 рублей за 40 г, когда как оригинальный продукт стоит примерно 1500 рублей за плитку.

Общественники также указали на исследование немецких ученых в 2024 году. Они проанализировали немецкий рынок «дубайского шоколада» и пришли к выводу, что из 38 марок почти половина производила лакомство с нарушениями, а девять продуктов были признаны опасными для здоровья.

Ранее Роспотребнадзор обнаружил бензол в креме от La Roche-Posay, напоминает НСН.

