Глава ВТБ допустил снижение ключевой ставки ЦБ к концу года
Ключевая ставка Банка России может начать снижаться к концу года. Об этом заявил глава ВТБ Андрей Костин, передает РИА Новости.
По словам банкира, ожидается, что этот показатель будет оставаться высоким достаточно долго.
«Мы считаем, что есть основания для того, чтобы к концу года она начала несколько снижаться, но постепенно, скажем, до 19%», - отметил Костин.
Глава ВТБ считает, что на протяжении последующих двух лет ключевая ставка будет сохраняться на достаточно высоком уровне, но при этом будет планомерно снижаться.
Ранее Костин допустил, что ЦБ на заседании 25 апреля сохранит ключевую ставку на уровне 21%, пишет RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru