Французская L'Occitane продала российский бизнес с правом на обратный выкуп
Французский косметический концерн L'Occitane Group продал активы в России, оставив за собой право их обратного выкупа. Об этом сообщает РБК.
Компания в июне прошлого года продала филиал сети L'Occitane в РФ гендиректору «Л’Окситан Рус» Ростиславу Коваленко и трем топ-менеджерам.
По данным промежуточной отчетности французской компании за первую половину 2023 финансового года, справедливая стоимость активов концерна в России составляла 44,5 млн евро, или 2,9 млрд рублей (по состоянию на 3 июня 2022 года). Бенефициары в РФ будут выплачивать эту сумму утвержденными траншами в течение четырех лет, с 2025 года.
Отмечается, что акции, переданные российскому топ-менеджменту, остаются в залоге у структуры французской компании L'Occitane International. В течение пяти лет (начиная с 2025 года) концерн ежегодно может провести их обратный выкуп. Цену исполнения call-опциона установят на основе справедливой стоимости российского предприятия, определенной в ходе независимой экспертизы.
В апреле прошлого года магазины L'Occitane в России закрылись на фоне специальной военной операции. Однако уже в мае стало известно, что сеть вернулась в РФ, при этом торговые точки получили русифицированное название «Л'Окситан», напоминает РИА ФАН.
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