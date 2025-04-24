Токаев заявил, что Казахстану никто не имеет права навязывать, на каком языке говорить

Никто не имеет права навязывать жителям Казахстана, на каком языке говорить, а провокации на эту тему совершают из-за границы, сообщил президент республики Касым-Жомарт Токаев, выступая на сессии Ассамблеи народа Казахстана.

Он отметил, что в личном общении или на публике жителям Казахстана никто не имеет права указывать, на каком языке говорить. А все, кто пытается посеять раздор на этой теме, будут наказываться в Казахстане в рамках закона.

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Так же он напомнил о том, что деятельность некоторых таких людей спонсируется из-за рубежа.

Помимо этого, Токаев подчеркнул, что в стране никогда не было дискриминации людей по этническому, языковому или религиозному признаку, а все граждане имеют равные возможности.

Ранее Токаев назвал Россию основным стратегическим партнером республики, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Майшев
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