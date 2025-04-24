Токаев заявил, что Казахстану никто не имеет права навязывать, на каком языке говорить

Никто не имеет права навязывать жителям Казахстана, на каком языке говорить, а провокации на эту тему совершают из-за границы, сообщил президент республики Касым-Жомарт Токаев, выступая на сессии Ассамблеи народа Казахстана.

Он отметил, что в личном общении или на публике жителям Казахстана никто не имеет права указывать, на каком языке говорить. А все, кто пытается посеять раздор на этой теме, будут наказываться в Казахстане в рамках закона.