ФНС: в России откажутся от декларации 3-НДФЛ
Федеральная налоговая служба России планирует отказаться от популярного в стране документа — декларации о доходах по форме 3-НДФЛ, сообщает РБК со ссылкой на главу ведомства Даниила Егорова.
По его словам, стратегия направлена на то, чтобы привести систему к такому состоянию, чтобы деклараций не было вообще. «В перспективе мы планируем отказаться от декларации 3-НДФЛ для большинства случаев», — сказал глава ФНС, отметив, что по данным ведомства, граждане России подают около 14 млн деклараций в год.
Таким образом в будущем для получения налоговых вычетов не придется сдавать декларации, так как они станут автоматизированными. Как ожидается, это случится к 2024 году.
В апреле 2021 года президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому граждане теперь смогут оформить вычет по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) онлайн.
До этого необходимо было подать декларацию по НДФЛ в налоговую с документами, подтверждающими право на вычет.
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