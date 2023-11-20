«Не жалко передать»: Основатель кофеен «Андерсон» о продаже их «Вкусвиллу»
Анастасия Татулова в эфире НСН отметила, что продажа бизнеса не связана с налоговыми проверками сети кофеен, которые массово прошли в ноябре 2022 года.
Основательница сети кофеен «Андерсон» Анастасия Татулова в интервью НСН рассказала, что решила продать бренд и основные активы сети «Вкусвиллу», чтобы сосредоточиться на консалтинге и офлайн-проектах в «других географиях».
Ранее сообщалось, что ретейлер «Вкусвилл» выкупил бренд и основные активы сети кофеен «Андерсон». Как сообщил «Коммерсант» со ссылкой на источник во «Вкусвилле», сделка оценивается в 600-800 млн рублей.
«Мы с партнерами получили хорошее предложение от сильной компании, которой не жалко передать бизнес. Продажа дает мне возможность сосредоточиться больше на тех вещах, которыми я занимаюсь последние полтора года: венчурные проекты, консалтинг, офлайн-проекты в других географиях», - сказала Татулова.
Она отметила, что юридически больше не будет значиться в компании.
«Юридически нет, душой всегда. «Вкусвилл», компания, мои партнеры – франчайзи, управленческая команда – всегда могут рассчитывать на мою помощь», - указала собеседница НСН.
Кроме того, Татулова подчеркнула, что продажа бизнеса не связана с налоговыми проверками сети кофеен, которые массово прошли в ноябре 2022 года.
«Нет, проданные активы никакого отношения к проверке не имеют. Налоговая проверка идет во франчайзинговых предприятиях. Мы уверены, что претензии являются необоснованными. Значительная часть их вообще основана на неправильном понимании сути хозяйственных операций, мы будем урегулировать это в установленном законом порядке. Возражения мы представили, процедура идет. Компания и я лично, конечно же, помогаем с защитой, и будем помогать дальше. На принятие решения о продаже и покупке, а также на условия сделки это не повлияло», - сказала она.
Татулова подчеркнула, что претензии со стороны Федеральной налоговой службы (ФНС) и МВД являются необоснованными.
«Мы уверены что претензии и ко мне лично и к нашим партнерам являются необоснованными, по одной из компаний за этот год был выдан акт по проверке, на который адвокаты представили аргументированные возражения. По остальным пока нет даже актов. Спор и коммуникация с ФНС идет в установленном законом порядке», - резюмировала собеседница НСН.
В ноябре прошлого года Анастасия Татулова сообщала Forbes, что в 17 кафе сети «Андерсон» одновременно пришли сотрудники ФНС с постановлением о выемке документов и оборудования. Тогда она говорила, что в каждом кафе находилось по пять проверяющих. Татулова назвала «удручающими» такие действия и подчеркнула, что «Андерсон» ни в чем не провинился перед государством.
ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах писал, что проверочные мероприятия в кафе «Андерсон» были связаны «с возможной недоимкой по налогам». При этом уголовного дела не было возбуждено, передает «Радиоточка НСН».
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