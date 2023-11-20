«Не жалко передать»: Основатель кофеен «Андерсон» о продаже их «Вкусвиллу»

Она отметила, что юридически больше не будет значиться в компании.

«Юридически нет, душой всегда. «Вкусвилл», компания, мои партнеры – франчайзи, управленческая команда – всегда могут рассчитывать на мою помощь», - указала собеседница НСН.

Кроме того, Татулова подчеркнула, что продажа бизнеса не связана с налоговыми проверками сети кофеен, которые массово прошли в ноябре 2022 года.

«Нет, проданные активы никакого отношения к проверке не имеют. Налоговая проверка идет во франчайзинговых предприятиях. Мы уверены, что претензии являются необоснованными. Значительная часть их вообще основана на неправильном понимании сути хозяйственных операций, мы будем урегулировать это в установленном законом порядке. Возражения мы представили, процедура идет. Компания и я лично, конечно же, помогаем с защитой, и будем помогать дальше. На принятие решения о продаже и покупке, а также на условия сделки это не повлияло», - сказала она.

Татулова подчеркнула, что претензии со стороны Федеральной налоговой службы (ФНС) и МВД являются необоснованными.

«Мы уверены что претензии и ко мне лично и к нашим партнерам являются необоснованными, по одной из компаний за этот год был выдан акт по проверке, на который адвокаты представили аргументированные возражения. По остальным пока нет даже актов. Спор и коммуникация с ФНС идет в установленном законом порядке», - резюмировала собеседница НСН.

В ноябре прошлого года Анастасия Татулова сообщала Forbes, что в 17 кафе сети «Андерсон» одновременно пришли сотрудники ФНС с постановлением о выемке документов и оборудования. Тогда она говорила, что в каждом кафе находилось по пять проверяющих. Татулова назвала «удручающими» такие действия и подчеркнула, что «Андерсон» ни в чем не провинился перед государством.

ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах писал, что проверочные мероприятия в кафе «Андерсон» были связаны «с возможной недоимкой по налогам». При этом уголовного дела не было возбуждено, передает «Радиоточка НСН».

