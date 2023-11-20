«Вкусвилл» выкупил сеть кафе «Андерсон»

Ритейлер «Вкусвилл» выкупил бренд и основные активы сети «Андерсон», написала основательница сети семейных кафе и кондитерских «Андерсон» Анастасия Татулова в соцсетях.

По данным "Коммерсанта", сделка оценивается в 600-800 миллионов рублей. Компания выкупила ООО «Андерсон-Франчайзинг», ООО «ТД Андерсон», ООО «Фабрика счастья Андерсон» и ООО «Икке».

Основательница сети кафе «Андерсон» сообщила о масштабных проверках

Также в ноябре фонд основателя «ВкусВилла» «ТилТех Капитал» приобрел 25% ювелирной сети Poison Drop, сообщили гендиректор Poison Drop Андрей Мигунов и инвестиционный менеджер «ТилТех Капитал», передает Forbes. Сумма сделки не называется, хотя издание со ссылкой на другие источники утверждает, что фонд заплатил компании 300 миллионов рублей. Уточняется, что фонд планирует увеличить стоимость бренда в 10 раз за три-пять лет, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».


Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Нина Зотина
ТЕГИ:компанияДеньги

Горячие новости

Все новости

партнеры