«Финуслуги»: Полная стоимость кредита в России превысила 25%
Среднее значение полной стоимости кредита в 20 крупнейших российских банках превысило 25% годовых и стало максимальным с мая 2022 года. Об этом пишут Известия со ссылкой на данные платформы «Финуслуги».
«По сравнению с данными на 26 октября, индекс стоимости кредитов вырос на 0,82 п.п. и составил 25,46% годовых», — указано в сообщении.
Средняя ПСК по необеспеченным кредитам увеличилась до 26,5%, по залоговым займам — до 24,53%. По данным «Финуслуг», из первой десятки банков страны этот показатель вырос в ВТБ, ГПБ, Росбанке, ПСБ, «Тинькофф».
По данным экспертов, темпы роста ставок по кредитам ускорились после повышения ключевой ставки Центробанка, пишет Ura.ru. Из-за повышения инфляции регулятор поднял ставку до 15% годовых.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru