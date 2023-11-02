«Финуслуги»: Полная стоимость кредита в России превысила 25%

«По сравнению с данными на 26 октября, индекс стоимости кредитов вырос на 0,82 п.п. и составил 25,46% годовых», — указано в сообщении.

Средняя ПСК по необеспеченным кредитам увеличилась до 26,5%, по залоговым займам — до 24,53%. По данным «Финуслуг», из первой десятки банков страны этот показатель вырос в ВТБ, ГПБ, Росбанке, ПСБ, «Тинькофф».

По данным экспертов, темпы роста ставок по кредитам ускорились после повышения ключевой ставки Центробанка, пишет Ura.ru. Из-за повышения инфляции регулятор поднял ставку до 15% годовых.

