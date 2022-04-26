Финская Valio продаст бизнес в России группе «Велком»

Сделка включает бренд «Виола», под которым производятся сливочное масло и плавленые сыры.

«По факту сделки ГК Велком приобретает 100% доли собственности российского бизнеса, включая производственную площадку компании в с. Ершово Одинцовского района Московской области и другие активы, а также права на бренд Viola. После изменения структуры собственности все сотрудники продолжат работу в компании. Стороны договорились о неразглашении условий и стоимости сделки», — отмечается в сообщении.

В марте Valio заявила об уходе с российского рынка на фоне спецоперации РФ на Украине, напоминает RT. Сообщалось, что российские активы финской компании может выкупить группа «Русагро», отмечает РИА ФАН.

