Финская Valio продаст бизнес в России группе «Велком»
Производитель молочной продукции Valio продаст бизнес в России группе компаний «Велком». Об этом сообщает пресс-служба финской компании.
Сделка включает бренд «Виола», под которым производятся сливочное масло и плавленые сыры.
«По факту сделки ГК Велком приобретает 100% доли собственности российского бизнеса, включая производственную площадку компании в с. Ершово Одинцовского района Московской области и другие активы, а также права на бренд Viola. После изменения структуры собственности все сотрудники продолжат работу в компании. Стороны договорились о неразглашении условий и стоимости сделки», — отмечается в сообщении.
В марте Valio заявила об уходе с российского рынка на фоне спецоперации РФ на Украине, напоминает RT. Сообщалось, что российские активы финской компании может выкупить группа «Русагро», отмечает РИА ФАН.
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