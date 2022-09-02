Компания Electrolux объявила об уходе из России
Руководство шведского производителя бытовой и профессиональной техники Electrolux приняло решение уйти с российского рынка, сообщает пресс-служба компании.
В сообщении говорится, что российский бизнес марки будет передан местному руководству, которому будет продана дочерняя компания - она продолжит обслуживать ранее реализованную в стране технику.
«Electrolux не имеет производства в России и не будет поставлять бытовую технику продаваемой компании», - добавили в пресс-службе.
Ранее решение покинуть российский рынок приняла швейцарская компания Logitech, занимающаяся производством компьютерной периферии, сообщает RT.
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