Компания Electrolux объявила об уходе из России

Руководство шведского производителя бытовой и профессиональной техники Electrolux приняло решение уйти с российского рынка, сообщает пресс-служба компании.

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В сообщении говорится, что российский бизнес марки будет передан местному руководству, которому будет продана дочерняя компания - она продолжит обслуживать ранее реализованную в стране технику.

«Electrolux не имеет производства в России и не будет поставлять бытовую технику продаваемой компании», - добавили в пресс-службе.

Ранее решение покинуть российский рынок приняла швейцарская компания Logitech, занимающаяся производством компьютерной периферии, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
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