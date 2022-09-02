Компания Electrolux объявила об уходе из России

В сообщении говорится, что российский бизнес марки будет передан местному руководству, которому будет продана дочерняя компания - она продолжит обслуживать ранее реализованную в стране технику.

«Electrolux не имеет производства в России и не будет поставлять бытовую технику продаваемой компании», - добавили в пресс-службе.

Ранее решение покинуть российский рынок приняла швейцарская компания Logitech, занимающаяся производством компьютерной периферии, сообщает RT.

