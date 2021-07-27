Финансист усомнился в заработке на кешбэке

При этом сумма возврата денег зависит от категории проведенной операции, сообщает «Прайм» со ссылкой на доцента кафедры финансовые рынки РЭУ им. Г.В. Плеханова Максима Маркова.

По его словам, ряд клиентов стремится получать максимальный возврат наличных на свои банковские карты. Для этого граждане открывают карты в нескольких банках и отслеживают, в какой период и по каким категориям будет повышенный кешбэк.

Марков отмечает, что ежемесячно можно получать от трех до пяти процентов от определенных банком трат по карте. Однако это возможно в том случае, если постоянно отслеживать предложения по повышенным кешбэкам и переводить деньги с карты на карту.

Доцент выразил сомнение в экономической эффективности таких манипуляций.

Как сообщалось, клиентам банков свойственно забывать, что за высоким кешбэком как правило стоят высокие траты.

