Эксперт назвал опасность заработка на кешбэке

По его словам, эта программа работает как «приманка» для желающего заработать как можно больше с помощью кешбэка, в результате чего потребитель начинает тратить все больше денег.

Как отметил эксперт, чаще всего кешбэк предоставляется с тех товаров и услуг, где уже заложена более высокая маржинальность или существует низкий спрос на товар.

Ранее стала известна причина высокой стоимости туров с детским кешбэком.

