Эксперт назвал опасность заработка на кешбэке

Клиентам банков свойственно забывать, что за высоким кешбэком как правило стоят высокие траты, сообщает «Прайм» со ссылкой на руководителя академии финансовых советников QBF Григория Пахомов.

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По его словам, эта программа работает как «приманка» для желающего заработать как можно больше с помощью кешбэка, в результате чего потребитель начинает тратить все больше денег.

Как отметил эксперт, чаще всего кешбэк предоставляется с тех товаров и услуг, где уже заложена более высокая маржинальность или существует низкий спрос на товар.

Ранее стала известна причина высокой стоимости туров с детским кешбэком.

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Трефилов
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