Финансист Тузов: Эра доллара заканчивается

Эра доллара закончится, однако полного отказа от американской валюты при международных расчетах не будет, считает исполнительный директор Департамента рынка капиталов ИК «УНИВЕР Капитал» Артем Тузов. Об этом эксперт рассказал в беседе с агентством «Прайм».

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По словам Тузова, почти все международные расчеты идут через корреспондентские счета в Соединенных Штатах, и для многих стран существуют риски блокировки или отмены финансовых операций.

«Политики США стали часто использовать этот метод для давления на другие страны. Ответным шагом является переход на расчеты в суверенных валютах», — подчеркнул эксперт.

Как отметил Тузов, большая масса долларов находится в международных расчетах и хранится в международных резервах, однако из-за политических рисков использование американской валюты в них может постепенно сокращаться, пишет «Свободная пресса». Это повлияет на рост инфляции в США, из-за которой доллар станет менее привлекательным для международных расчетов, отмечает РИА ФАН.

Однако пока экономика США остается одной из ведущих в мире, полного отказа от доллара не ожидается, но для расчетов между странами могут начать использовать юань, рубль и рупию.

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