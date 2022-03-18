Финансист Тузов: Эра доллара заканчивается

По словам Тузова, почти все международные расчеты идут через корреспондентские счета в Соединенных Штатах, и для многих стран существуют риски блокировки или отмены финансовых операций.

«Политики США стали часто использовать этот метод для давления на другие страны. Ответным шагом является переход на расчеты в суверенных валютах», — подчеркнул эксперт.

Как отметил Тузов, большая масса долларов находится в международных расчетах и хранится в международных резервах, однако из-за политических рисков использование американской валюты в них может постепенно сокращаться, пишет «Свободная пресса». Это повлияет на рост инфляции в США, из-за которой доллар станет менее привлекательным для международных расчетов, отмечает РИА ФАН.

Однако пока экономика США остается одной из ведущих в мире, полного отказа от доллара не ожидается, но для расчетов между странами могут начать использовать юань, рубль и рупию.

