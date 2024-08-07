Финансист спрогнозировал доллар по 84,5 рубля на будущей неделе

Шепелев отметил, что в пользу российской валюты может сыграть увеличение с 7 августа чистых продаж валюты в рамках бюджетного правила с 3 млрд до 7,3 млрд в день в рублевом эквиваленте. По его словам, ослабление рубля может начаться позже, когда восстанавливаться импортные потоки. Таким образом курс рубля на следующей неделе будет стабильным, цена Юаня на бирже составит 11,65 рублей, курс доллара - 84,5 рубля, а евро - 92,5 рубля.



Ранее стало известно, что цена нефти марки Brent упала ниже $77 за баррель впервые с 5 июня, передает RT.

