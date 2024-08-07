Финансист спрогнозировал доллар по 84,5 рубля на будущей неделе

На следующей неделе Юань на бирже будет стоить 11,65 рублей, а официальный курс доллара и евро составит 84,5 рубля и 92,5 рубля соответственно, заявил эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Александр Шепелев. Его слова приводит «Газета.Ru».

Рубль впервые стал главной валютой во внешнеторговых расчетах России

Шепелев отметил, что в пользу российской валюты может сыграть увеличение с 7 августа чистых продаж валюты в рамках бюджетного правила с 3 млрд до 7,3 млрд в день в рублевом эквиваленте. По его словам, ослабление рубля может начаться позже, когда восстанавливаться импортные потоки. Таким образом курс рубля на следующей неделе будет стабильным, цена Юаня на бирже составит 11,65 рублей, курс доллара - 84,5 рубля, а евро - 92,5 рубля.

Ранее стало известно, что цена нефти марки Brent упала ниже $77 за баррель впервые с 5 июня, передает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Светлана Шевченко
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