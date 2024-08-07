Финансист спрогнозировал доллар по 84,5 рубля на будущей неделе
На следующей неделе Юань на бирже будет стоить 11,65 рублей, а официальный курс доллара и евро составит 84,5 рубля и 92,5 рубля соответственно, заявил эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Александр Шепелев. Его слова приводит «Газета.Ru».
Шепелев отметил, что в пользу российской валюты может сыграть увеличение с 7 августа чистых продаж валюты в рамках бюджетного правила с 3 млрд до 7,3 млрд в день в рублевом эквиваленте. По его словам, ослабление рубля может начаться позже, когда восстанавливаться импортные потоки. Таким образом курс рубля на следующей неделе будет стабильным, цена Юаня на бирже составит 11,65 рублей, курс доллара - 84,5 рубля, а евро - 92,5 рубля.
Ранее стало известно, что цена нефти марки Brent упала ниже $77 за баррель впервые с 5 июня, передает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- США пригрозили Турции санкциями за экспорт в Россию товаров и технологий
- Финансист спрогнозировал курсы доллара, евро и юаня на третью неделю августа
- Финансист спрогнозировал доллар по 84,5 рубля на будущей неделе
- Эксперт ВШЭ Остапкович: Локализовать сельское хозяйство в РФ удалось на 85%
- Вице-президент РСТ призвал туристов покупать билеты из Анапы заранее
- Адвокат: Шахматистке Абакаровой может грозить дело о покушении на убийство
- Выдача ипотеки в России за семь месяцев снизилась на 13%
- Экономист назвала выгоду США от атак на Курскую область
- «Голос Америки» отметил успешную работу RT в Африке
- Адвокат Тимура Иванова опроверг сообщения о его сотрудничестве со следствием
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru