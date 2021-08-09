Финансист рассказал, почему рубль не может рухнуть

По его словам, в настоящее время отсутствуют факторы, указывающие на дальнейшее снижение российской национальной валюты. Маслов отмечает, что несмотря на распространение дельта-штамма COVID-19, мировая экономика продолжает восстановление, в результате чего растут цены на энергоносители, а градус геополитического напряжения заметно снизился после встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена.

Эксперт не прогнозирует серьезных отклонений курса рубля от целевых значений.

Как сообщалось, если учитывать уровень инфляции и бюджетные расходы России, связанные с эпидемией коронавируса, то при текущей рублевой стоимости нефти рубль оценен справедливо.

