Финансист рассказал, почему рубль не может рухнуть
Рубль зависим от сырьевых рынков, однако менее предсказуемы для него геополитические риски, сообщает «Прайм» со ссылкой на аналитика Андрея Маслова.
По его словам, в настоящее время отсутствуют факторы, указывающие на дальнейшее снижение российской национальной валюты. Маслов отмечает, что несмотря на распространение дельта-штамма COVID-19, мировая экономика продолжает восстановление, в результате чего растут цены на энергоносители, а градус геополитического напряжения заметно снизился после встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена.
Эксперт не прогнозирует серьезных отклонений курса рубля от целевых значений.
Как сообщалось, если учитывать уровень инфляции и бюджетные расходы России, связанные с эпидемией коронавируса, то при текущей рублевой стоимости нефти рубль оценен справедливо.
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