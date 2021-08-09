Финансист рассказал, почему рубль не может рухнуть

Рубль зависим от сырьевых рынков, однако менее предсказуемы для него геополитические риски, сообщает «Прайм» со ссылкой на аналитика Андрея Маслова.

Рубль вновь стал одной из самых недооцененных валют по «индексу бигмака»

По его словам, в настоящее время отсутствуют факторы, указывающие на дальнейшее снижение российской национальной валюты. Маслов отмечает, что несмотря на распространение дельта-штамма COVID-19, мировая экономика продолжает восстановление, в результате чего растут цены на энергоносители, а градус геополитического напряжения заметно снизился после встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена.

Эксперт не прогнозирует серьезных отклонений курса рубля от целевых значений.

Как сообщалось, если учитывать уровень инфляции и бюджетные расходы России, связанные с эпидемией коронавируса, то при текущей рублевой стоимости нефти рубль оценен справедливо.

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ФОТО: РИА Новости/Владимир Трефилов
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