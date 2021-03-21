Финансист рассказал о динамике курса доллара в ближайшее время

Однако заработать на росте доллара можно, например, покупая валюту задолго до предполагаемой поездки за рубеж. При этом Марков предупредил, что в валюту следует вкладывать избыток денежных средств, когда уже покрыты все текущие и планируемые расходы.

К концу апреля на фоне повышения стоимости нефтепродуктов и укреплении российского рубля произойдет обвал доллара США. Он будет торговаться на уровне 70 рублей. Об этом заявляет финансовый аналитик Андрей Кузнецов «Вечерней Москве».

