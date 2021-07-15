Финансист рассказал, как копить деньги, чтобы хватало на все

Чтобы не потерять десятки тысяч рублей ежегодно из-за отсутствия финансовой дисциплины, стоит проанализировать все статьи расходов и попробовать сократить траты там, где это возможно, сообщает «Прайм» со ссылкой на эксперта Академии управления финансами и инвестициями Алексея Кричевского.

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По его словам, кофе по дороге на работу можно взять из дома, а не покупать в кафе, и сэкономить пару тысяч рублей в месяц. Также необходимо разобраться с кредитными картами и займами — пользоваться ими нужно с умом, а значит или совсем не платить проценты и получать бонусы или кешбэк за использование, либо чтобы переплата была минимальна.

Как отметил эксперт, оптимальный запас денежных средств «на черный день» составляет от трех 3 месяцев до года заработка либо расходной части бюджета.

Ранее сообщалось, что инвесторам нужно уметь ориентироваться, анализировать ситуацию и не поддаваться лишней панике или эйфории.

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