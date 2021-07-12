Эксперт рассказал, как за год разбогатеть без усилий
Стало известно о способах хорошо заработать на фондовом рынке.
Инвесторам нужно уметь ориентироваться, анализировать ситуацию и не поддаваться лишней панике или эйфории, сообщает «Прайм» со ссылкой на управляющего партнера Grid Capital Алексея Соколова.
По его словам, у кого нет больших сумм, можно составить грамотную финансовую стратегию, предполагающую покупку акций компаний с перспективой роста. «При этом, важно понимать, что их бумаги имеют драйверы для роста, но на этот процесс может уйти не один год», — сказал эксперт.
Он отметил, что формировать портфель лучше постепенными покупками, а от спекуляций лучше воздержаться, так как долгосрочное владение приносит большую прибыль.
Самые частые финансовые ошибки большинства граждан России - розничное инвестирование без необходимых знаний и навыков, отсутствие финансового планирования, а также недостаточное внимание к пенсионным накоплениям.
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