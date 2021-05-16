Financial Times: состояние миллиардеров в России выросло до 35% ВВП страны
Долларовые миллиардеры из 20 стран за время эпидемии коронавируса увеличили свое состояние относительно ВВП стран, где они проживают, сообщает Financial Times со ссылкой на аналитика Morgan Stanley Ручира Шарму.
Так, состояние российских миллиардеров выросло до почти 35% ВВП страны. В прошлом году этот показатель составлял меньше 25%. Далее в списке идут Швеция, Индия и США.
Эксперт распределил источники доходов миллиардеров по трем категориям: «плохие» (энергетика, добывающая промышленность, недвижимость, игорный бизнес), «хорошие» (производство и технологический сектор) и унаследованные. Россия занимает второе место в списке стран, чьи миллиардеры получают доходы от «плохих» отраслей в наибольшей степени (почти 60%). Лидер списка - Мексика.
Франция занимает первое место среди стран с наибольшей долей унаследованного состояния. Далее идут Германия, Индонезия, Швеция, Италия и Индия.
Ранее основатель хедж-фонда Bridgewater Рэй Далио, чьё состояние оценивается более, чем в 20 миллиардов долларов, заявил что серьёзный разрыв между богатыми и бедными может привести к глобальной гражданской войне.
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