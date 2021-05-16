Financial Times: состояние миллиардеров в России выросло до 35% ВВП страны

Так, состояние российских миллиардеров выросло до почти 35% ВВП страны. В прошлом году этот показатель составлял меньше 25%. Далее в списке идут Швеция, Индия и США.

Эксперт распределил источники доходов миллиардеров по трем категориям: «плохие» (энергетика, добывающая промышленность, недвижимость, игорный бизнес), «хорошие» (производство и технологический сектор) и унаследованные. Россия занимает второе место в списке стран, чьи миллиардеры получают доходы от «плохих» отраслей в наибольшей степени (почти 60%). Лидер списка - Мексика.

Франция занимает первое место среди стран с наибольшей долей унаследованного состояния. Далее идут Германия, Индонезия, Швеция, Италия и Индия.

Ранее основатель хедж-фонда Bridgewater Рэй Далио, чьё состояние оценивается более, чем в 20 миллиардов долларов, заявил что серьёзный разрыв между богатыми и бедными может привести к глобальной гражданской войне.

