Миллиардер заявил о возможной глобальной войне между богатыми и бедными
Основатель хедж-фонда Bridgewater Рэй Далио, чьё состояние оценивается более, чем в 20 миллиардов долларов, заявил что серьёзный разрыв между богатыми и бедными может привести к глобальной гражданской войне, сообщает РБК.
По его словам, рост прибыли, которого добиваются различные компании, не гарантирует всеобщего благополучия и такое общество рано или поздно окажется в состоянии борьбы между разными слоями граждан.
«Компания может использовать новые технологии, замещающие человеческий труд, и это сделает её более эффективной. Это выгодно акционерам компании, но не выгодно людям, которых уволят», - подчеркнул Далио.
Миллиардер добавил, что если в экономическую систему не внести серьёзных изменений, то разрыв между богатыми и бедными будет только крепнуть.
Ранее российский миллиардер Олег Дерипаска написал пост в Telegram, в котором обвинил Росстат в «манипулировании цифрами» и заявил, что бедных в России в несколько раз больше, чем сообщает ведомство. Позже бизнесмен свой пост удалил, передаёт Ura.ru.
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