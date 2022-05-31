Общественный бизнес-омбудсмен Татулова покинет свой пост

По словам Татуловой, она «разошлась во взглядах с государством», а также столкнулась с давлением, ставшим опасным для бизнеса, семьи и самой основательницы «АндерСона».

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей Бориса Титова, Татулова написала заявление о досрочном сложении полномочий омбудсмена. Ведомство предоставит более подробную информацию в ближайшее время.

Ранее СМИ сообщили, что Татулова вместе с семьей покинула Россию и ведет переговоры о продаже своего бизнеса. Однако позже омбудсмен сообщила, что всего лишь уехала в отпуск и «уж точно ничего не продала».

