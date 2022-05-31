Общественный бизнес-омбудсмен Татулова покинет свой пост

Общественный омбудсмен в сфере малого и среднего бизнеса, основательница сети семейных кафе «АндерСон» Анастасия Татулова покинет свой пост. Об этом предприниматель рассказала в интервью Forbes.

Совладелица кафе «Андерсон» Анастасия Татулова покинула РФ

По словам Татуловой, она «разошлась во взглядах с государством», а также столкнулась с давлением, ставшим опасным для бизнеса, семьи и самой основательницы «АндерСона».

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей Бориса Титова, Татулова написала заявление о досрочном сложении полномочий омбудсмена. Ведомство предоставит более подробную информацию в ближайшее время.

Ранее СМИ сообщили, что Татулова вместе с семьей покинула Россию и ведет переговоры о продаже своего бизнеса. Однако позже омбудсмен сообщила, что всего лишь уехала в отпуск и «уж точно ничего не продала».

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:БизнесОмбудсмен
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