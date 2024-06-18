Wildberries и Группа Russ объединятся для создания новой цифровой платформы
Маркетплейс Wildberries и российский оператор наружной рекламы Группа Russ намерены объединится для создания новейшей цифровой торговой платформы, пишет РИА Новости со ссылкой на заявление компаний.
Уточняется, что новая платформа предоставит бесшовные инструменты для развития малого и среднего бизнеса на территории стран присутствия.
Ожидается, что проект будет действовать в России, странах бывшего СНГ, а также государствах глобального Юга, охватывая более 5,8 миллиарда человек.
Ранее сообщалось, что компания Wildberries вложит 103 млрд рублей в строительство складов. К концу 2024 года руководство компании также планирует построить около 2,5 млн кв. м складских площадей не только в России, но и в Казахстане, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В МИД заявили о необходимости уточнить ядерную доктрину России
- Wildberries и Группа Russ объединятся для создания новой цифровой платформы
- СМИ: Отток миллионеров из России в 2024 году снизится вдвое
- СМИ: выживший в ростовском СИЗО террорист находится в тяжелом состоянии
- Двое пострадали в Белгородской области при обстреле ВСУ
- Путин прибыл с государственным визитом в КНДР
- ЦБ спрогнозировал рост потребительского кредитования на 7-12%
- Столтенберг: Визит Путина в КНДР подчеркнул важность отношений НАТО с Азией
- Обвиняемым в убийстве «Моторолы» запросили от 24 лет до пожизненного
- Мэр Москвы рассказал о строительстве дорог на северо-востоке Москвы
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru