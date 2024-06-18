Wildberries и Группа Russ объединятся для создания новой цифровой платформы

Маркетплейс Wildberries и российский оператор наружной рекламы Группа Russ намерены объединится для создания новейшей цифровой торговой платформы, пишет РИА Новости со ссылкой на заявление компаний.

Глава Wildberries призвала создать министерство, курирующее работу маркетплейсов

Уточняется, что новая платформа предоставит бесшовные инструменты для развития малого и среднего бизнеса на территории стран присутствия.

Ожидается, что проект будет действовать в России, странах бывшего СНГ, а также государствах глобального Юга, охватывая более 5,8 миллиарда человек.

Ранее сообщалось, что компания Wildberries вложит 103 млрд рублей в строительство складов. К концу 2024 года руководство компании также планирует построить около 2,5 млн кв. м складских площадей не только в России, но и в Казахстане, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Ирина Алтухова
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