Wildberries и Группа Russ объединятся для создания новой цифровой платформы

Уточняется, что новая платформа предоставит бесшовные инструменты для развития малого и среднего бизнеса на территории стран присутствия.

Ожидается, что проект будет действовать в России, странах бывшего СНГ, а также государствах глобального Юга, охватывая более 5,8 миллиарда человек.

Ранее сообщалось, что компания Wildberries вложит 103 млрд рублей в строительство складов. К концу 2024 года руководство компании также планирует построить около 2,5 млн кв. м складских площадей не только в России, но и в Казахстане, передает «Радиоточка НСН».

