ФАС возбудила дело в отношении Сбербанка и СберСтрахования

Ведомство заявило, что получило обращения россиян о навязывании пакета «Домклик Плюс» со страховыми услугами СберСтрахования. Он предоставляет скидку в 1% на процентную ставку по договору ипотеки с банком.

«Предложение Сбербанка и СберСтрахования получить кредит на более выгодных условиях только в случае приобретения допуслуг у определенного банком страховщика ограничивает остальных участников рынка и граждан», — подчеркнули в ФАС.

Компаниям могут грозить оборотные штрафы от суммы выручки на рынке в соответствии с Административным кодексом.

