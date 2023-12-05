ФАС возбудила дело в отношении Сбербанка и СберСтрахования
Федеральная антимонопольная служба возбудила дело против Сбербанка и СберСтрахования из-за выявления в их действиях признаков заключения антиконкурентного соглашения. Об этом сообщили в пресс-службе ФАС.
Ведомство заявило, что получило обращения россиян о навязывании пакета «Домклик Плюс» со страховыми услугами СберСтрахования. Он предоставляет скидку в 1% на процентную ставку по договору ипотеки с банком.
«Предложение Сбербанка и СберСтрахования получить кредит на более выгодных условиях только в случае приобретения допуслуг у определенного банком страховщика ограничивает остальных участников рынка и граждан», — подчеркнули в ФАС.
Компаниям могут грозить оборотные штрафы от суммы выручки на рынке в соответствии с Административным кодексом.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru