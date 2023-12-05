ФАС возбудила дело в отношении Сбербанка и СберСтрахования

Федеральная антимонопольная служба возбудила дело против Сбербанка и СберСтрахования из-за выявления в их действиях признаков заключения антиконкурентного соглашения. Об этом сообщили в пресс-службе ФАС.

ФАС вынесла предупреждение авиакомпании «Победа»

Ведомство заявило, что получило обращения россиян о навязывании пакета «Домклик Плюс» со страховыми услугами СберСтрахования. Он предоставляет скидку в 1% на процентную ставку по договору ипотеки с банком.

«Предложение Сбербанка и СберСтрахования получить кредит на более выгодных условиях только в случае приобретения допуслуг у определенного банком страховщика ограничивает остальных участников рынка и граждан», — подчеркнули в ФАС.

Компаниям могут грозить оборотные штрафы от суммы выручки на рынке в соответствии с Административным кодексом.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

Фото: fas.gov.ru
ТЕГИ:БанкиСтрахованиеСбербанкФАС

Горячие новости

Все новости

партнеры