ФАС возбудила дело против «Яндекса» за нарушение рекламного законодательства

Федеральная антимонопольная служба завела дело против компании «Яндекс» из-за нарушения рекламного законодательства. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

ФАС объявила о проведении антикартельных проверок производителей яиц

По данным ФАС, в рекламе подписки «Яндекс.Плюс» была указана не соответствующая действительности цена. Компания указывала стоимость услуги со скидкой 44%, пишет «Свободная пресса».

«При попытке приобрести подписку по указанной цене заявителю было отказано в покупке. Таким образом, потребители получали неверную информацию о стоимости услуги», — подчеркнули в антимонопольном ведомстве.

ФАС оценит рекламу «Яндекса» на предмет нарушения закона. Если вина рекламодателя будет установлена, компанию могут привлечь к ответственности.

Ранее ФАС сообщила о грядущем анализе обоснованности установления оптово-отпускных цен на яйца, ведомство проанализирует производителей, завышающих цены на продукцию, напоминает Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости/Максим Блинов
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