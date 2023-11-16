ФАС объявила о проведении антикартельных проверок производителей яиц
Федеральная антимонопольная службы (ФАС) РФ объявила о проведенгии антикартельных проверок 12 производителей куриных яиц и куриного мяса.
В пресс-службе ведомства указали, что это связано с повышением цен в оптовом сегменте социально значимых рынков. Отмечается, что будут оцениваться действия компаний на предмет заключения антиконкурентных соглашений.
«Проверки прошли в Тюменской, Ленинградской, Нижегородской, Белгородской, Новгородской, Омской, Тамбовской, Ростовской областях, Татарстане и Ставропольском крае», - указали в ФАС.
В ведомстве напомнили, что картель является единственной «антимонопольной» статьёй, за которую предусмотрена уголовная ответственность.
Ранее в Федеральной службе государственной статистики (Росстат) заявили, что за прошедшую неделю стоимость куриных яиц в России увеличилась на 3,4%, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru