ФАС объявила о проведении антикартельных проверок производителей яиц

В пресс-службе ведомства указали, что это связано с повышением цен в оптовом сегменте социально значимых рынков. Отмечается, что будут оцениваться действия компаний на предмет заключения антиконкурентных соглашений.

«Проверки прошли в Тюменской, Ленинградской, Нижегородской, Белгородской, Новгородской, Омской, Тамбовской, Ростовской областях, Татарстане и Ставропольском крае», - указали в ФАС.

В ведомстве напомнили, что картель является единственной «антимонопольной» статьёй, за которую предусмотрена уголовная ответственность.

Ранее в Федеральной службе государственной статистики (Росстат) заявили, что за прошедшую неделю стоимость куриных яиц в России увеличилась на 3,4%, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

