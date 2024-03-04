ФАС возбудила дело против «Почта банка» за нарушение закона о рекламе
Федеральная антимонопольная служба возбудила первое дело за нарушение новых требований к рекламе кредитов в отношении «Почта банка». Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Как напомнили в ФАС, с 23 октября прошлого года сведения о диапазоне значений полной стоимости кредита необходимо указывать до упоминания о процентных ставках. При этом шрифт должен быть не меньше использованного при указании ставки.
В ведомстве подчеркнули, что разбирательство против «Почта банка» начали из-за жалобы россиянина на рекламу организации в общественном транспорте Москвы и Подмосковья. Банк указывал крупным шрифтом информацию о ставке по кредиту от 4%.
«Однако данные об иных условиях, влияющих на стоимость кредита, размещались в поясняющей сноске трудным для восприятия шрифтом. Таким образом, потребители получали неполную информацию обо всех условиях, определяющих стоимость кредита», — подчеркнули в ФАС.
Ведомство возбудило дело против банка по признакам нарушения закона о рекламе, кредитную организацию могут привлечь к административной ответственности.
Ранее ФАС возбудила дело в отношении «Альфа-банка» за недостоверную информацию в рекламе об отмене комиссии за эквайринг, напоминает «Свободная пресса».
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