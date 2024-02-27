ФАС возбудила дело против Сбербанка по признакам нарушения закона о рекламе
Федеральная антимонопольная служба возбудила дело против ПАО «Сбербанк» по признакам нарушения закона о рекламе. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Как отметили в ФАС, в рекламе вклада от банка крупным шрифтом указывалась привлекательная информация о ставке 12% годовых, при этом данные о влияющих на получение дохода по вкладу условиях приводились в поясняющей сноске шрифтом, трудным для восприятия.
«Таким образом, потребители получали неполную информацию обо всех условиях, определяющих сумму доходов вкладчиков. Служба возбудила дело в отношении ПАО "Сбербанк" по признакам нарушения закона о рекламе», — подчеркнули в ведомстве.
При установлении нарушения кредитную организацию привлекут к административной ответственности.
Ранее ФАС выдала предупреждение банку «Синара» из-за недостоверных сведений о тарифах организации, напоминает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru