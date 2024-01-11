ФАС возбудила дело против микрокредитной организации «Госзайм»

Отмечается, что ФАС получила письмо Банка России о возможном нарушении закона о защите конкуренции со стороны компании «Гостевой займ», которая в сокращенном фирменном наименовании применяла сочетание «гос».

«Использование такого буквосочетания может быть направлено на формирование у потенциальных клиентов ассоциации не со словом "гостевой", а со словом "государственный". <...> Наименование "Госзайм" могло вызвать у потребителей устойчивую ассоциацию с особой значимостью деятельности организации в государственных интересах и способствовать получению необоснованных преимуществ перед конкурентами», — подчеркнули в ФАС.

Служба оценит действия компании на предмет нарушения антимонопольного законодательства.

Ранее ФАС раскрыла картельный сговор на 2 млрд рублей в сфере капремонта многоквартирных домов, участники договорились не снижать цену в закупочных процедурах Фонда капремонта МКД Брянской области, напоминает «Свободная пресса».

