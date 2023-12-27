ФАС завела дела против «дочек» ЛУКОЙЛА из-за завышения цен на АЗС
Федеральная антимонопольная служба инициировала возбуждение дел в отношении дочерних компаний «ЛУКОЙЛА» в российских регионах из-за необоснованных наценок на бензин на автозаправочных станциях. Информация об этом появилась на официальном сайте ведомства.
Как говорится в сообщении, территориальные управления ФАС в ходе проверки выявили увеличения цен на бензин марок АИ-92 и АИ-95 на АЗС ПАО «ЛУКОЙЛ» в Нижегородской области и Пермском крае. Как отмечается, стоимость топлива увеличилась в период низких оптовых (биржевых) цен на бензин.
Фигурантами дел стали ООО «ЛУКОЙЛ-Центрнефтепродукт» и ООО «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт». В случае подтверждения факта нарушения Закона о защите конкуренции компании могут быть оштрафованы.
Как уточняет Telegram-канал «Радиоточка НСН», ещё один вариант санкций – выдача предписания ФАС о перечислении в федеральный бюджет неправомерно полученных доходов.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru