ФАС завела дела против «дочек» ЛУКОЙЛА из-за завышения цен на АЗС

Федеральная антимонопольная служба инициировала возбуждение дел в отношении дочерних компаний «ЛУКОЙЛА» в российских регионах из-за необоснованных наценок на бензин на автозаправочных станциях. Информация об этом появилась на официальном сайте ведомства.

Как говорится в сообщении, территориальные управления ФАС в ходе проверки выявили увеличения цен на бензин марок АИ-92 и АИ-95 на АЗС ПАО «ЛУКОЙЛ» в Нижегородской области и Пермском крае. Как отмечается, стоимость топлива увеличилась в период низких оптовых (биржевых) цен на бензин.

Фигурантами дел стали ООО «ЛУКОЙЛ-Центрнефтепродукт» и ООО «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт». В случае подтверждения факта нарушения Закона о защите конкуренции компании могут быть оштрафованы.

Как уточняет Telegram-канал «Радиоточка НСН», ещё один вариант санкций – выдача предписания ФАС о перечислении в федеральный бюджет неправомерно полученных доходов.

