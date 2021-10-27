ФАС пригрозила Apple штрафом за нарушение антимонопольного законодательства

Как отметили в ФАС, Apple не исполнила выданное в августе предупреждение службы из-за злоупотребления доминирующим положением на рынке, пишет РИА ФАН.

«В случае признания Apple нарушившей закон о защите конкуренции, ей может грозить оборотный штраф от суммы выручки на рынке», - отмечается в сообщении.

Ранее пользователи устройств Apple и разработчики приложений обратились в ФАС из-за случаев, в которых товары для гаджетов на iOS в магазине App Store оказывались дороже, чем на сайте продавца. Это связано с комиссией с каждого платежа в магазине приложений, размер которой составляет от 15% до 30%. При этом пользователям устройств недоступна информация о возможности совершать покупку какого-либо продукта за пределами App Store.

