ФАС пригрозила Apple штрафом за нарушение антимонопольного законодательства
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело против компании Apple в связи с запретом сообщать клиентам о возможности оплаты покупок в приложениях вне AppStore. Об этом сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.
Как отметили в ФАС, Apple не исполнила выданное в августе предупреждение службы из-за злоупотребления доминирующим положением на рынке, пишет РИА ФАН.
«В случае признания Apple нарушившей закон о защите конкуренции, ей может грозить оборотный штраф от суммы выручки на рынке», - отмечается в сообщении.
Ранее пользователи устройств Apple и разработчики приложений обратились в ФАС из-за случаев, в которых товары для гаджетов на iOS в магазине App Store оказывались дороже, чем на сайте продавца. Это связано с комиссией с каждого платежа в магазине приложений, размер которой составляет от 15% до 30%. При этом пользователям устройств недоступна информация о возможности совершать покупку какого-либо продукта за пределами App Store.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
8,3 млн+36 446 / сут.
Умерли
233 тыс.+1 106 / сут.
Выздоровели
7,2 млн+26 973 / сут.
- ФАС пригрозила Apple штрафом за нарушение антимонопольного законодательства
- СМИ: Алкомаркеты Москвы закроются во время локдауна
- В России отказались от одобренного Путиным проекта легкомоторного самолета
- Дочь Пескова призвала изменить закон о СМИ-иноагентах
- В Приморье установили рекорд по вакцинации от коронавируса за сутки
- СМИ: Фонды ОМС в регионах оказались в долгах из-за коронавируса
- Власти Иркутской области введут QR-коды для посещения торговых центров
- Гинцбург заявил об эффективности «Спутника V» против всех вариантов коронавируса
- СМИ: Билеты на курорты Турции и Египта рекордно подорожали из-за нерабочих дней
- СМИ сообщили о хищении 232 млн рублей при строительстве военных объектов в Арктике
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru