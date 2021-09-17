В России стала недоступна функция «Частный узел» на устройствах Apple

Компания Apple отключила на территории России функцию-аналог VPN «Частный узел». Об этом сообщает портал iPhones.ru.

Сервис позволяет пользователям скрыть свой IP-адрес от всех, в том числе оператора связи и Apple. В компании отмечали, что механизм предназначен прежде всего для защиты от рекламного отслеживания. Система доступна на всех устройствах Apple при подписке на дополнительное пространство в хранилище iCloud.

По данным iPhones.ru, «Частный узел» отключается спустя некоторое время после активации, уведомляя, что сервис недоступен в России из-за «действующих ограничений местного законодательства».

Кроме того, функция недоступна в Белоруссии, Казахстане, Туркменистане, Китае, Египте, Колумбии, Саудовской Аравии, Уганде, ЮАР, на Филиппинах.

Ранее Apple предупредила о новой уязвимости своих смартфонов. По данным корпорации, камеры iPhone могут пострадать из-за вибраций мотоцикла, если пользователи закрепят гаджет на руле и шасси, отмечает Ura.ru.

