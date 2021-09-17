В России стала недоступна функция «Частный узел» на устройствах Apple
Компания Apple отключила на территории России функцию-аналог VPN «Частный узел». Об этом сообщает портал iPhones.ru.
Сервис позволяет пользователям скрыть свой IP-адрес от всех, в том числе оператора связи и Apple. В компании отмечали, что механизм предназначен прежде всего для защиты от рекламного отслеживания. Система доступна на всех устройствах Apple при подписке на дополнительное пространство в хранилище iCloud.
По данным iPhones.ru, «Частный узел» отключается спустя некоторое время после активации, уведомляя, что сервис недоступен в России из-за «действующих ограничений местного законодательства».
Кроме того, функция недоступна в Белоруссии, Казахстане, Туркменистане, Китае, Египте, Колумбии, Саудовской Аравии, Уганде, ЮАР, на Филиппинах.
Ранее Apple предупредила о новой уязвимости своих смартфонов. По данным корпорации, камеры iPhone могут пострадать из-за вибраций мотоцикла, если пользователи закрепят гаджет на руле и шасси, отмечает Ura.ru.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
7,2 млн+19 594 / сут.
Умерли
196 тыс.+794 / сут.
Выздоровели
6,5 млн+17 326 / сут.
- Израиль установит «Железный купол» на корветы
- Минтранс предложил изменить правила проезда по платным дорогам
- Экипаж «Шэньчжоу-12» вернулся на Землю с китайской космической станции
- Названы самые популярные места для турпоходов у россиян
- Набиуллина пообещала ограничить выдачу кредитов россиянам
- Пять человек погибли в ДТП под Воронежем
- Apple и Google удалили приложение «Навальный»
- Центробанк лишил лицензии банк «Платина»
- Власти Италии ввели COVID-паспорта для работников всех сфер
- В России стала недоступна функция «Частный узел» на устройствах Apple
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru