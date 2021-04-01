ФАС опровергла информацию о перебоях с поставками сахара
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России не подтвердило сообщения о нарушениях поставок и перебоев с закупкой сахара.
Ранее газета «Известия» написала, что в конце марта производители сахара на фоне сообщений о возможных субсидиях для изготовителей приостановили поставки продукции в торговые сети по фиксированным ценам.
«Служба не подтверждает нарушение поставок и перебои с закупкой сахара», - сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
В ФАС отметили, что следят за соблюдением соглашений о предельных ценах на масло и сахар. Согласно результатам мониторинга, соглашения соблюдаются, рисков дефицита продукции нет.
Ранее в пресс-службе Минсельхоза сообщили, что текущая ситуация на рынке сахара стабильна, дефицита не ожидается, напоминает RT.
Российское правительство, ряд производителей и торговых сетей в декабре 2020 года заключили соглашения об установлении предельной стоимости подсолнечного масла и сахарного песка. По условиям договоров, розничная цена масла не должна превышать 110 рублей за литр, сахара — не более 46 рублей за килограмм.
Позже власти продлили соглашение о стабилизации цен на сахар до 1 июня, аналогичный договор в отношении подсолнечного масла – до 1 октября, сообщает Ura.ru.
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