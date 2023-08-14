Евро взлетел выше 110 рублей впервые с марта 2022 года
14 августа 202310:24
Курс евро превысил отметку 110 рублей впервые с 23 марта 2022 года, свидетельствуют данные Московской биржи.
Европейская валюта подорожала в ходе торгов в понедельник, в 10:09 мск ее стоимость составила 110,26 рубля.
Ранее курс доллара на Мосбирже взлетел выше 100 рублей, американская валюта торговалась на уровне 100,15 рубля, пишет RT.
Между тем Банк России заявил о возможной связи роста курса доллара с незаконным выводом замороженных активов иностранных инвесторов брокерами РФ, сообщает «Свободная пресса».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru