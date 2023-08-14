Евро взлетел выше 110 рублей впервые с марта 2022 года

Курс евро превысил отметку 110 рублей впервые с 23 марта 2022 года, свидетельствуют данные Московской биржи.

Орешкин анонсировал нормализацию обменного курса рубля в ближайшее время

Европейская валюта подорожала в ходе торгов в понедельник, в 10:09 мск ее стоимость составила 110,26 рубля.

Ранее курс доллара на Мосбирже взлетел выше 100 рублей, американская валюта торговалась на уровне 100,15 рубля, пишет RT.

Между тем Банк России заявил о возможной связи роста курса доллара с незаконным выводом замороженных активов иностранных инвесторов брокерами РФ, сообщает «Свободная пресса».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Нина Зотина
ТЕГИ:Курс Валют"московская Биржа"ЕвроКурс Евро

Горячие новости

Все новости

партнеры