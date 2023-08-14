Орешкин анонсировал нормализацию обменного курса рубля в ближайшее время

По его словам, «мягкая» денежно-кредитная политика Банка России стала основным источником ослабления рубля и ускорения инфляции в стране.

«Слабый рубль осложняет структурную перестройку экономики и негативно влияет на реальные доходы населения. В интересах российской экономики — сильный рубль», — указал Орешкин.

Помощник президента подчеркнул, что у Центробанка есть все необходимые инструменты для нормализации ситуации «в ближайшее время», отмечает RT.

Между тем курс доллара на Московской бирже взлетел выше 100 рублей, американская валюта торгуется на уровне 100,1425 рубля, пишет Ura.ru.

