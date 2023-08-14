Орешкин анонсировал нормализацию обменного курса рубля в ближайшее время
Текущий обменный курс рубля значительно отклонился от «фундаментальных уровней», его нормализация ожидается в ближайшее время. Об этом заявил помощник президента России Максим Орешкин в своей статье для ТАСС.
По его словам, «мягкая» денежно-кредитная политика Банка России стала основным источником ослабления рубля и ускорения инфляции в стране.
«Слабый рубль осложняет структурную перестройку экономики и негативно влияет на реальные доходы населения. В интересах российской экономики — сильный рубль», — указал Орешкин.
Помощник президента подчеркнул, что у Центробанка есть все необходимые инструменты для нормализации ситуации «в ближайшее время», отмечает RT.
Между тем курс доллара на Московской бирже взлетел выше 100 рублей, американская валюта торгуется на уровне 100,1425 рубля, пишет Ura.ru.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Власти Крыма попросят ужесточить ответственность за публикацию кадров работы ПВО
- Орешкин анонсировал нормализацию обменного курса рубля в ближайшее время
- Доллар торгуется выше ста рублей
- «АвтоВАЗ» возобновит производство Lada Largus в Тольятти
- Болтон заявил, что политика Байдена оттягивает поражение Украины
- «Коммерсантъ»: Производители поднимут цены на майонез на 5-12%
- Четыре человека погибли в ДТП в Забайкалье
- Депутат Госдумы Бессараб предложила увеличить размер единого пособия на детей
- МВД объявило в розыск трех украинских военачальников из-за обстрелов Донбасса
- Mercedes-Benz отключил российских дилеров от своего ПО
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru