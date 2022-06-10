Евро упал ниже 61 рубля впервые с 26 мая
10 июня 202212:59
Курс евро на Московской бирже опустился ниже 61 рубля, свидетельствуют данные площадки.
Европейская валюта снизилась до таких показателей впервые с 26 мая, курс достигал 60,86 рубля.
По состоянию на 12:43 евро торгуется на уровне 61,1 рубля, доллар — 57,9 рубля.
Накануне доллар впервые с 25 мая упал ниже отметки в 59 рублей.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru