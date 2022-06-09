Доллар упал ниже 59 рублей впервые с 25 мая
9 июня 202211:05
Курс доллара на Московской бирже впервые с 25 мая опустился ниже 59 рублей, свидетельствуют данные площадки.
В начале валютных торгов в четверг американская валюта упала до отметки в 58,63 рубля. Однако позже доллар укрепился и к 10:14 мск вырос до 59,2 рубля.
При этом курс евро на открытии торгов падал до 62,11 рубля, но затем вырос до 62,8 рубля.
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9 июня 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru