Доллар упал ниже 59 рублей впервые с 25 мая

В начале валютных торгов в четверг американская валюта упала до отметки в 58,63 рубля. Однако позже доллар укрепился и к 10:14 мск вырос до 59,2 рубля.

При этом курс евро на открытии торгов падал до 62,11 рубля, но затем вырос до 62,8 рубля.

