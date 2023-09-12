Евро упал ниже 100 рублей на Мосбирже

По данным площадки, в ходе торгов валюта потеряла 2,3 рубля и достигла отметки в 100,20 рубля. При этом в 07:32 мск евро опускался до 99,41 рубля впервые с 28 июля.

В 07:47 по Москве курс европейской валюты составил 100,53 рубля.

Между тем эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин рекомендовал рассматривать гонконгский доллар в качестве реальной альтернативы евро и доллару. По словам эксперта, курс гонконгской денежной единицы держится в узком коридоре более 40 лет, отмечает телеканал «360».

