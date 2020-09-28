Евро пробил ₽92 на Мосбирже, доллар готовится взять ₽79

Евро в ходе торгов на Московской бирже пробил психологически важную отметку в 92 рубля. К этому часу курс евровалюты поднялся на 1,2% к уровню закрытия предыдущей сессии. Сейчас произошёл небольшой отскок, на момент написания заметки, евро торгуется в районе 91, 97 рубля.

В последний раз евро поднимался выше 92 рублей в январе 2016 года, отмечает РИА ФАН. Евровалюта начала сегодня активно прибавлять с первых минут открытия Мосбиржи.

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Доллар также пробил психологически важный уровень в 78 рублей. Сейчас американская валюта уже готовится преодолеть другую планку – торги идут в районе 78 рублей, 97 копеек.

Давление на российскую валюты оказывает ряд факторов, констатирует RT. Инвесторов настораживает военный конфликт между Азербайджаном и Арменией, продолжение политической нестабильности в Белоруссии, а также усиление санкционных рисков. Традиционно сказывается снижение мировых цена на нефть.

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ФОТО: РИА Новости/Владимир Астапкович
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