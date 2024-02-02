Евро превысил 98 рублей впервые с 16 января
2 февраля 202408:22
Курс евро впервые с 16 января превысил 98 рублей, следует из данных Московской биржи.
По информации площадки, в 07:12 мск европейская валюта достигла отметки в 98,41 рубля. К 08:05 по Москве евро снизился до 98,39 рубля.
При этом доллар подорожал до 90,55 рубля.
Между тем финансовый аналитик Владислав Антонов в беседе с RT отметил, что новых негативных факторов для курса рубля в феврале не просматривается. По мнению эксперта, помешать укреплению российской валюты могут риск новых санкций против РФ и геополитических обострений.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru