Евро превысил 98 рублей впервые с 16 января

По информации площадки, в 07:12 мск европейская валюта достигла отметки в 98,41 рубля. К 08:05 по Москве евро снизился до 98,39 рубля.

При этом доллар подорожал до 90,55 рубля.

Между тем финансовый аналитик Владислав Антонов в беседе с RT отметил, что новых негативных факторов для курса рубля в феврале не просматривается. По мнению эксперта, помешать укреплению российской валюты могут риск новых санкций против РФ и геополитических обострений.

