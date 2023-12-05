Евро поднялся выше 99 рублей впервые с 7 ноября
5 декабря 202308:29
Курс евро впервые с 7 ноября превысил 99 рублей, следует из данных Московской биржи.
По информации площадки, к 07:32 мск европейская валюта прибавила 55 копеек и подорожала до 99,05 рубля. При этом доллар поднялся до 91,39 рубля.
На 08:10 по Москве курс евро составляет 99,33 рубля, доллара — 91,58 рубля.
Между тем главный аналитик «Банки.ру» Богдан Зварич спрогнозировал, что в ближайшее время курс доллара будет держаться в пределах 85−90 рублей, пишет «Свободная пресса».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В США умерла младшая сестра Фиделя Кастро
- Евро поднялся выше 99 рублей впервые с 7 ноября
- СМИ: На пляже в Крыму нашли безэкипажный катер ВСУ со взрывчаткой
- Релиз GTA VI запланировали на 2025 год
- СМИ: В Россию вернулись 40% уехавших в 2022 году релокантов
- Минобороны: Над Азовским морем уничтожили и перехватили 6 беспилотников ВСУ
- ПВО уничтожила и перехватила 35 украинских дронов над Крымом и Азовским морем
- «Пелевин и Atomic Heart»: Букмейт назвал самые популярные книги 2023 года
- Решение сенаторов по импичменту Байдену вынесут в начале 2024 года
- СМИ: Израиль может затопить туннели в Газе морской водой
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru