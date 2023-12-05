Евро поднялся выше 99 рублей впервые с 7 ноября

Курс евро впервые с 7 ноября превысил 99 рублей, следует из данных Московской биржи.

Евро упал ниже 97 рублей впервые с 5 июля

По информации площадки, к 07:32 мск европейская валюта прибавила 55 копеек и подорожала до 99,05 рубля. При этом доллар поднялся до 91,39 рубля.

На 08:10 по Москве курс евро составляет 99,33 рубля, доллара — 91,58 рубля.

Между тем главный аналитик «Банки.ру» Богдан Зварич спрогнозировал, что в ближайшее время курс доллара будет держаться в пределах 85−90 рублей, пишет «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости / Нина Зотина
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