Евро упал ниже 97 рублей впервые с 5 июля
Курс евро в среду упал ниже 97 рублей, следует из данных Московской биржи.
Такие показатели зафиксировали впервые с 5 июля. В ходе торгов европейская валюта потеряла более 1 рубля и к 12:19 мск снизилась до 96,86 рубля.
Ранее стало известно, что доллар впервые с 27 июля упал ниже 90 рублей, его курс составлял 89,99 рубля. По словам аналитика «Рынки Деньги Власть» Сергея Раманинова, на ситуацию повлияли высокий экспорт, увеличение притока валюты на фоне требований по репатриации и продаже валютной выручки, снижение оттока долларов из-за сокращающегося импорта, пишет RT.
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