Евро на Мосбирже взлетел выше 101 рубля
21 декабря 202312:36
Курс евро в ходе торгов на Московской бирже превысил 101 рубль, свидетельствуют данные площадки.
На торгах по состоянию на 12:28 мск евро прибавил 1,74 рубля, курс составил 101,4 рубля. Европейская валюта достигла этой отметки впервые с 26 октября.
Ранее евро на Мосбирже взлетел выше 100 рублей, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». При этом курс доллара превысил 92 рубля.
Между тем эксперт по финансовым рынкам Дмитрий Голубовский в беседе с НСН связал ослабление рубля с падением спроса и цен на нефть.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru