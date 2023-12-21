Евро на Мосбирже взлетел выше 101 рубля

Курс евро в ходе торгов на Московской бирже превысил 101 рубль, свидетельствуют данные площадки.

Курс евро на Мосбирже превысил 100 рублей

На торгах по состоянию на 12:28 мск евро прибавил 1,74 рубля, курс составил 101,4 рубля. Европейская валюта достигла этой отметки впервые с 26 октября.

Ранее евро на Мосбирже взлетел выше 100 рублей, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». При этом курс доллара превысил 92 рубля.

Между тем эксперт по финансовым рынкам Дмитрий Голубовский в беседе с НСН связал ослабление рубля с падением спроса и цен на нефть.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Нина Зотина
ТЕГИ:Курс ЕвроКурс Валют"московская Биржа"

Горячие новости

Все новости

партнеры