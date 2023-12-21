Курс евро на Мосбирже превысил 100 рублей

Курс евро на Мосбирже превысил 100 рублей впервые с 7 декабря, свидетельствуют данные торгов.

Курс доллара к рублю на открытии торгов превысил 91 рубль.

18 декабря курс евро снизился на 4,75 копейки, составив 98,58 рубля. При этом курс юаня вырос на 1,85 копейки и составил 12,62 рубля.

Ранее, 14 декабря, президент России Владимир Путин заявил, что нынешний курс рубля носит временный характер, а в целом ситуация на финансовом рынке стабильная. По его словам, курс рубля зависит от многих факторов, включая цены на экспорт, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Майшев
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