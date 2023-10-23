Евро на Мосбирже упал ниже 100 рублей впервые с 12 сентября

Курс евро опустился ниже 100 рублей, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара упал ниже 95 рублей

В ходе торгов в понедельник европейская валюта дешевела до 99,95 рубля, она достигла такого уровня впервые с 12 сентября.

По состоянию на 12:15 мск евро торгуется на отметке 99,99 рубля.

Ранее доллар на Мосбирже упал ниже 95 рублей впервые с 13 сентября, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Между тем экономист Денис Ракша в разговоре с НСН заявил, что экспортеры не смогут в ближайшее время значительно укрепить рубль, так как не будут спешить продавать валютную выручку.

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
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