Евро на Мосбирже упал ниже 100 рублей впервые с 12 сентября
23 октября 202312:25
Курс евро опустился ниже 100 рублей, следует из данных Московской биржи.
В ходе торгов в понедельник европейская валюта дешевела до 99,95 рубля, она достигла такого уровня впервые с 12 сентября.
По состоянию на 12:15 мск евро торгуется на отметке 99,99 рубля.
Ранее доллар на Мосбирже упал ниже 95 рублей впервые с 13 сентября, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Между тем экономист Денис Ракша в разговоре с НСН заявил, что экспортеры не смогут в ближайшее время значительно укрепить рубль, так как не будут спешить продавать валютную выручку.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru